Yargıtay Başkanı Akarca, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'dan hakim ve savcıları kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle yürütülen eğitim kapsamında Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'dan gelen hakim ve savcıları kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akarca, Türkiye Adalet Akademisi'nde devam eden "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele" konulu eğitim programı için Türkiye'de bulunan hakim ve savcılarla Yargıtay Kubbealtı Salonu'nda bir araya geldi.

???????Görüşmede, ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.