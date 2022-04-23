Yargıtay Başkanı Akarca, "Çocukların Ellerinin Değdiği Yer" resim sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Gündüz Bakımevi öğrencilerinin "Çocukların Ellerinin Değdiği Yer" resim sergisini açtı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım'ın katılımıyla Yargıtay Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde eğitim gören çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları resim ve sanatsal faaliyetlerin yer aldığı "Çocukların Ellerinin Değdiği Yer" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Akarca ve beraberindekiler, sergiyi gezerek çocuklarla sohbet etti.