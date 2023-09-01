Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı

Son Güncelleme: 01.09.2023 15:46

Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni başladı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, salonda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek ''Sayın Cumhurbaşkanım Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalıdır'' ifadesini kullandı.

2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 2016 yılında getirilen, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırının kaldırılmasını talep etti.

"TEMYİZ İNCELEMESİ GÖREVİ UZMANLIK GEREKTİREN BİR KONUDUR"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın törende yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde; "Temyiz incelemesi görevi, uzmanlık gerektiren bir konu olup, ancak engin bilgi birikimi ve zengin deneyime dayalı olarak yürütülebilir. Bu görevin layıkıyla yerine getirilmesi ve yargı bağımsızlığının korunması bakımından 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır.

"LİYAKATLI ADAY BULUNMASINDA SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Yasal durumun devamı halinde, Yargıtay üyelerinin önemli bir kısmının bir anda değişmesi, kurumsal hafızayı ve kurumsal kültürü zayıflatacağı gibi belli bir süre ve deneyim isteyen ünvanlı görevlere liyakatlı aday bulunmasında sorunlar yaşanabilecektir.

YARGITAYIN ÇALIŞMA USULLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

İçtihadı Birleştirme Kararı müessesesi, daireler arasında derinleşen içtihat farklılıklarına izin veren, hukukun gelişmesine engel olan ve uzun süren karmaşık usulleri nedeniyle mahkemelerin rehberlik ihtiyacına zamanında cevap verememektedir. İçtihadı Birleştirme Kararı aşamasına gelinmeden, daireler arasında veya daireler ile genel kurullar arasında içtihat farklılıklarını önleyici nitelikte çalışma usulleri belirlenmelidir.

"VERİLEN KARAR ÜLKE ÇAPINDA BENZER DAVALARDA DA UYGULANMALIDIR"

Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan ve aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin bir standardı haline gelen uygulamaya göre; bir daire, genel kurulun veya diğer bir dairenin kararı ile çelişen bir karar vermemelidir. Farklı bir karar verilmesi ihtimali doğarsa, ilgili dairelerin katılımlarıyla karma kurul veya genel kurulda uyuşmazlık ele alınmalı ve verilen karar ülke çapında benzer davalarda da uygulanmalıdır.

"BİR DAİRENİN FARKLI UZMANLIK ALANLARINA BAKMASI..."

Daire kararlarının kendi içinde çelişki içermemesi de temel bir ilkedir. Daire başkanının temel sorumluluklarından biri dairenin kendi kararları arasında çelişkiyi önlemek amacıyla gerekli göreceği bütün tedbirleri almaktır. Dairelerin, uzmanlık ölçüsüne göre heyet başkanı, üyeler ve tetkik hakimleri şeklinde alt heyetlere bölünmesi ve üyelerin heyetler arası rotasyonunun çelişkili karar çıkmayacak şekilde yapılması gerekir. Özellikle 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş sürecinin tamamlanmasından sonra bir dairenin farklı uzmanlık alanlarına bakması alt heyetlerin uzmanlaşmasını gerektirmektedir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Hukuk

Mehmet Akarca, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı - Son Dakika
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