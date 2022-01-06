Üye Girişi
Yargıtay Başkanı Akarca: "Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız" - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca: "Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız"

06.01.2022 17:36

Yargıtay Başkanı Akarca: "Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız" Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Yargıtay Başkanı Akarca: "Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız"

ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Akarca, Yargıtay'daki dosya sayısının azaldığında tasarruf edilen süreyi adli kalitenin artırılmasına ayıracaklarını belirtirken, Yargıtay Başsavcısı Şahin ise, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreçte iddianameye ek bir aşamaya gerek olmadığını ve davalı partinin hala aynı eylemlere devam ettiğini ifade etti.

Yargıtay Başkanlığındaki değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Akarca, basının halka Yargıtay arasında iletişim köprüsü olduğunu vurgulayarak, güvenli kurulan iletişimin yargıya olan güvenin sağlanması veya artırılması bakımından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Avrupa Konseyi'nin fonlarıyla oluşturulan Yargıtay'ın kurumsal kapasite güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yapay Zeka teknolojisini kullanarak dosyaların önem sırasına göre düzenleneceğini ve yüzlerce sayfa notları 20 sayfaya yakın özetleme şansları olacaklarını vurguladı. Gene aynı teknoloji sayesinde eski kararların sisteme yüklenmesiyle vatandaşların davayı kazanma oranlarını kendilerinin tespit edeceği de aktarıldı.

46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş sürecine değinen Akarca, "Kanunda öngörülen hedef süreden bir yıl önce, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tamamlanmıştır. Daire sayısının azaltılması sadece fiziki ya da organizasyon anlamında bir değişiklik değildir. Bu dönüşümün tamamlanması ile birlikte aynı işe farklı dairelerin bakmasından kaynaklanan içtihat farklılıkları önlenmiştir. Yargıtay'ın hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlama görevini daha etkin yapabilmesi sağlanmıştır" dedi.

"Uluslararası alanda Yargıtay'ın çalışmaları devam ediyor"

2021 yılında uluslararası ilişkiler bakımından son derece öneme sahip toplam 7 adet uluslararası sempozyum düzenlediklerini söyleyen Akarca, "Geçtiğimiz ay La Hey'de bulunan Uluslararası Adalet Mükemmelliği Enstitüsü yönetim kuruluna Yargıtay'dan bir temsilcimiz seçilmiştir. Bu yıl Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Uluslararası Kongresinde, Birleşmiş Milletlerin temel metinleri ile birlikte İstanbul Bildirgesine de atıf yapılmıştır. Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler ile sürdürdüğümüz işbirliğinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla olan ilişkilerimiz sayesinde dünyada çok yönlü ve güçlü bir bilgi ve iletişim ağı oluşturduk. Yargıtay'ın liderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda 2019 yılında İstanbul Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de kabul edilmesi, Yargıtay'ı dünyada önemli bir aktör haline getirmişti. Uluslararası alanda Yargıtay'ın devam eden bu çalışmaları, Türk yargısının dünyadaki görünürlüğüne de olumlu katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yargı hizmetinin etkinliğini ve kalitesini artırarak, halkın yargıya duyduğu güveni daha üst seviyelere getireceklerinin altını çizen Akarca, "Ceza dairelerinin ortalama görülme süresi 2020'de 424 gün iken 2021'de 341 güne inmiştir. Hukuk daireleri bakımından 2020'de 459 gün olan bu süre, 2021'de 164 güne düşmüştür. Bu süreler, ortalama olup dairelere veya dosyaların niteliğine göre farklılık gösterebilir. 2020 yılının sonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında devreden dosya sayısı 203 bin 632 iken, 2021 yılı sonunda 97 bin 8 olmuştur. Ceza dosyalarında birikmiş iş yükü yarı oranında azalmıştır. 2021 yılında hukuk daireleri tarafından 148 bin 990, ceza daireleri tarafından 213 bin 442 olmak üzere toplamda 362 bin 432 karar verilmiştir. Bir yandan üye ve tetkik hakimi sayısı kademeli olarak azalırken, arşivdeki dosya sayımız da azalmaktadır. Örneklerini verdiğim istatistikler her geçen gün Yargıtay'ın iş yükünü daha iyi yönetebildiğini göstermektedir. Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız. Bu şekilde yargı hizmetinin etkinliğini ve kalitesini artırarak, halkımızın yargıya duyduğu güveni daha üst seviyelere getireceğiz" şeklinde konuştu.

Yargıtay Başkanı Akarca: Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız
Yargıtay Başkanı Akarca: Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız
Yargıtay Başkanı Akarca: Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız

YORUMLAR
500

Yargıtay Başkanı, Mehmet Akarca, Cumhuriyet, Yargıtay, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yargıtay Başkanı Akarca: 'Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız' - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü         
18:12
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
18:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü
17:46 Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi
17:44 Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi
17:43 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip
17:20 Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş'tan, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıkış
17:18 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
17:11 Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!
16:58 Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te
16:56 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler
16:55 TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 18:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca: "Dosya sayısını azaltarak tasarruf ettiğimiz zamanı, adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement