Yargıtay Başkanı Akarca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Yargıtay Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda inşa edilen ve tamamlanma aşamasına gelinen Yargıtay Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasını gezerek yetkililerden bilgi alan Akarca ve Karaismailoğlu, Yargıtay yerleşkesinin bulunduğu noktada inşa edilen ve yeni adli yıl açılışından önce tamamlanması planlanan kavşak sayesinde bu bölgedeki ulaşımın kolaylaşacağını, trafiğin kesintisiz, güvenli ve akıcı seyretmesinin sağlanacağını belirttiler.

Akarca ve Karaismailoğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti.