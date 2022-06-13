Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin 'in daveti üzerine Türkiye 'ye gelen İtalya Başsavcısı Salvi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yargıtay, İtalya, Güncel, Son Dakika

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