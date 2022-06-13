Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü

13.06.2022 17:50
Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ile bir araya geldi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ile bir araya geldi.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen İtalya Başsavcısı Salvi ve beraberindeki heyetle görüştü.

İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de hazır bulundu.???????

Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü
Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü
Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü
Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Yargıtay, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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