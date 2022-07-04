Kurumlar arası iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunulan kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da yer aldı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akarca, Al Jamali ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kaynak: AA

Yargıtay, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı Akarca, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri'ni kabul etti - Son Dakika

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