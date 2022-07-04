Yargıtay Başkanı Akarca, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri'ni kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Sultan bin Hassan Al Jamali ve beraberindeki heyetle görüştü.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akarca, Al Jamali ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Kurumlar arası iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunulan kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da yer aldı.
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