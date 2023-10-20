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Yargıtay Başkanı Akarca, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'a gitti - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'a gitti

Son Güncelleme: 20.10.2023 16:24

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, 16-21 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'e ithafen Türk Devletleri Yüksek Mahkeme Başkanlarının 100. yıl Uluslararası Konferansına katılmak üzere Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov'un davetlisi olarak Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Akarca; ''Türk devletleri arasında köklü tarihi ve kültürel mirasa dayalı karşılıklı saygı, sevgi bağlarını güçlendirmek için buradayız'' dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'da Ulu Önder Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı. 20 Ocak Şehitlerinin de yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden Akarca, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu ve Bakü Türk Şehitliğine giderek anıt defterini imzaladı.

ÖNEMLİ TOPLANTILARA KATILDI

Program süresince Azerbaycan Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından, "Milli Lider Haydar Aliyev'in 100. Yıl Dönümüne İthaf Edilen "Mahkeme ve Bilgi Teknolojileri: Modern Zorluklar" konulu Uluslararası Konferans ve Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı"na katılarak Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Devletler Yüksek Mahkemeler Konferansı'nın Kuruluşuna İlişkin Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi

"TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

Türk dünyasının birliği, beraberliği ve birlikte yaşama arzusunun tarihe not düşüleceği bir günde bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akarca; "Türk devletleri arasında mevcut olan köklü tarihi ve kültürel mirasa dayalı karşılıklı saygı, sevgi ve dostluk bağlarını daha çok güçlendirmek ve somutlaştırmak adına buradayız." dedi. Akarca; "Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla yüksek mahkemelerimizin oluşturacağı sinerji, tüm Türk dünyası için de itici bir güç olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi

ŞEHRİN TARİHİ MEKANLARINI ZİYARET ETTİLER

Program kapsamında; Bakü şehrinde Şeref Sokağı, Ateşgah Ateş Tapınağı veya Gobustan Devlet Tarihi-Sanat Koruma Alanı, Bakü Bulvarı ve Halı Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına dikilen heykeli; Şuşa şehrinde ise Yukhari Govhar Ağa Camisi, Mehmandarov Malikanesi, Şuşa Halı Müzesi, Askeri Ganimet Parkı, Şirvanşahlar Sarayı ve İçeri Şeher ziyaret edildi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi

Haydar Aliyev, Mehmet Akarca, Azerbaycan, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yargıtay Başkanı Akarca, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'a gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca, Türk Devletleri Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nın Kuruluş Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'a gitti - Son Dakika
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