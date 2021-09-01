Yargıtay Başkanı Akarca: "(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir" - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (5)

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz."

Akarca: "(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir."