Son Dakika Haberleri: Yargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Ziyaret Etti

Yargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Ziyaret Etti

53 dakika önce

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından açılan 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından açılan 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ziyaret etti. Müzenin adını sıkça duyduğunu ifade eden Cirit, "Bursa'nın fethini yaşadım sanki. Burası bir müzenin yanı sıra tarihimizden bilgiler sunan bir okul olmuş" dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi' konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Bugüne kadar siyaset, sanat, akademi ve spor dünyasından birçok ismin ziyaret ettiği müzenin son konuğu Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar; Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyete müze hakkında bilgi verdi.

'BURSA'NIN FETHİNİ YAŞADIM'

Müzenin adını sıkça duyduğunu ve bu güzel eseri ziyaret ediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cirit, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin adını sıkça basında duyuyordum. Bursa'ya yapmış olduğum ziyarette de bu eseri görmek istedim. Gerçekten çok etkileyici bir eser olmuş. Gerek mimarisi gerekse sanatsal öğeleri ile çok güzel ve özel bir eser ortaya çıkmış. Adeta tarihe yapılan bir yolculuk gibi oldu benim için. 692 yıl öncesine giderek Bursa'nın fethini yaşadım sanki. Burası bir müzenin yanı sıra tarihimizden bilgiler sunan bir okul olmuş. Bu eseri ülkemize kazandıran başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ederim" dedi.

Belediye Başkanı Dündar, ziyaret anısına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e Osman Gazi'nin tahta oturuşunu temsil eden biblo hediye etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

Osmangazi, Yargıtay Başkanı, Bursa, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı

Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:50:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]