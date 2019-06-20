Son Dakika Haberleri: Yargıtay Başkanı Cirit: "5 milyon kararımız rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde kamuoyunun önündedir"
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Yargıtay Başkanı Cirit: "5 milyon kararımız rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde kamuoyunun önündedir"

2 saat önce

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış töreninde konuştu.

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış töreninde konuştu.
Yargıtay Başkanı Cirit: 5 milyon kararımız rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde kamuoyunun önündedir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:25 Kaynak: AA
ismail rüştü cirit, yargı, Güncel
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