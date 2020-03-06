Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya Valisi Karaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya Valisi Karaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya Valisi Karaloğlu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya Valisi Karaloğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Cirit, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından Antalya'da düzenlenen "Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı" programına katılmak için geldiği kentte, Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Cirit'e ziyarette, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Antalya Bölge Adliyesi Başkanı Orhan Özdemir de eşlik etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Cirit, Vali Karaloğlu ile Antalya'da adalet ve güvenlik anlamında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Vali Karaloğlu, ziyaretin anısına Cirit'e hediye verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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