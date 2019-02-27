Yargıtay Başkanı Cirit: "Daha Önce Çıkarılan Aflara Baktığımızda Hem Hukuki Belirsizlik Hem de...
1 saat önce
Yargıtay Başkanı Cirit: "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor.
Yargıtay Başkanı
Cirit: "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:02 Kaynak: AA
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