Yargıtay Başkanı Cirit: "Sorunun arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda iş uyuşmazlığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Cirit: 'Sorunun arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda iş uyuşmazlığı... - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Cirit: "Sorunun arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda iş uyuşmazlığı...

7 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri ve tetkik hakimleri tarafından hazırlanan "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri ve tetkik hakimleri tarafından hazırlanan "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katıldı.

"İçtihat mahkemesi olarak bu konudaki ideallerimizi gerçekleştirmek için hukuk güvenliğine ve hukuk istikrarına en üst düzeyde önem vermekteyiz"

"Arabuluculuk yoluyla görülen işlerin mahkemede görülen davalara kıyasla iki temel avantajı vardır. Bunlardan ilki, uyuşmazlıkların bu yollarla çözümünün mahkemelere göre daha hızlı ve esnek olması. İkincisi ise mahkemelere dava açılması resmi bir işlem olduğu için taraflar arasında husumete yol açması ve davacıyla davalı arası ilişkilerin neredeyse kopma noktasına gelecek olmasıdır"

"Sorunun arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda iş uyuşmazlığı taraflarının ileride tekrar iş ilişkilerini devam ettirdiklerini ve sürdürdüklerini görmekteyiz"

Yargıtay Başkanı Cirit: Sorunun arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda iş uyuşmazlığı...

Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:27 Kaynak: AA
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