Son Dakika Haberleri: Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt
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Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt

1 saat önce

Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler.

Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt, System.String[]
Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." dedi.
Yargıtay Başkanı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:09 
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