Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt
1 saat önce
Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler.
Yargıtay Başkanı
Cirit, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:09
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu