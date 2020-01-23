Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'arabulucuk' açıklaması - Son Dakika

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, arabuluculuk yoluyla görülen işlerin, mahkemede görülen davalara kıyasla iki temel avantajı bulunduğunu belirterek, "Sorunun arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda, iş uyuşmazlığı taraflarının ileride tekrar iş ilişkilerini devam ettirdiklerini ve sürdürdüklerini görmekteyiz" dedi.

Yargıtay 22'nci Hukuk Dairesi tarafından hazırlanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından basımı gerçekleştirilen, 'İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması' adlı kitabın tanıtım toplantısı Yargıtay'da yapıldı. Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Yargıtay Başkanı Cirit, yaptığı konuşmasında hukuk güvenliğine ve hukuk istikrarına en üst düzeyde önem verdiklerini vurgulayarak, "Hukuku, ülkede eşit, tutarlı ve güvenilir bir şekilde uygulama rolü üstlenen Yargıtay'ın iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü dairesinin bu kitabı çıkarmasını çok önemsiyor ve hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

'2 TEMEL AVANTAJI VAR'

Başkan Cirit, arabuluculuk yoluyla görülen işlerin, mahkemede görülen davalara kıyasla iki temel avantajı bulunduğunu söyleyerek, "Bunlardan ilki, uyuşmazlıkların bu yollarla çözümünün mahkemelere göre daha hızlı ve esnek olması. İkincisi ise, mahkemelere dava açılması resmi bir işlem olduğu için taraflar arasında husumete yol açması ve davacıyla davalı arasındaki ilişkilerin neredeyse kopma noktasına gelecek olmasıdır. Halbuki sorunun 'arabuluculuk' yoluyla çözümlenmesi durumunda, iş uyuşmazlığı taraflarının ileride tekrar iş ilişkilerini devam ettirdiklerini ve sürdürdüklerini görmekteyiz."

Yapılan konuşmanın ardından davetliler toplu fotoğraf çekindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-Başkan Cirit'in açıklaması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, -