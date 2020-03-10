Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti

1 saat önce

Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti, System.String[]

Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Sayın İsmail Rüştü Cirit'e yeni hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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