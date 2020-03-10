Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti - Son Dakika

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Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti
1 saat önce
Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Sayın İsmail Rüştü Cirit'e yeni hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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