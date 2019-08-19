Yargıtay Başkanı Cirit'ten barolara: Söylemleri çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun değil
1 saat önce
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birçok baronun adli yıl açılışı törenine katılmayacağını açıklaması hakkında "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, birçok baronun adli yıl açılışı törenine katılmayacağını açıklaması hakkında "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler." yorumunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:33
Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı Boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam hayatını kaybetti ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediğini açıkladı Kanada: 'Cihatçı Jack'i vatandaşlıktan çıkaran İngiltere, sorumluluklarını başkasına yüklüyor