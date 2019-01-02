Yargıtay Başkanı Cirit'ten Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Ziyareti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, Panorama 1326 Bursa
Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Osmangazi
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, müze ziyaretine ilk olarak Osmanlı Devleti
'nin kuruluşundaki önemli olayların anlatıldığı tabloları inceleyerek başlayan Cirit, ardından Bursa'nın fetih gününü yansıtan panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktı. 692 yıl öncesinin tasvir edildiği sanatsal çalışmaları hayranlıkla inceleyen Cirit, Fetih Müzesi'nden çok etkilendiğini söyledi.
Müzenin adını sıkça duyduğunu ve bu güzel eseri ziyaret ediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cirit, şunları kaydetti:
"Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin adını sıkça basında duyuyordum. Bursa'ya yapmış olduğum ziyarette de bu eseri görmek istedim. Gerçekten çok etkileyici bir eser olmuş. Gerek mimarisi gerekse sanatsal öğeleri ile çok güzel ve özel bir eser ortaya çıkmış. Adeta tarihe yapılan bir yolculuk gibi oldu benim için. 692 yıl öncesine giderek Bursa'nın fethini yaşadım sanki. Burası bir müzenin yanı sıra tarihimizden bilgiler sunan bir okul olmuş. Bu eseri ülkemize kazandıran başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar
ve ekibini tebrik ederim."
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyete Fetih Müzesi hakkında bilgiler verdi.
Dündar, ziyaretin anısına Osman Gazi
'nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti.