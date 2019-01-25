Yargıtay Başkanı Cirit: "Ülkemiz Dünyanın Vicdanını Tek Başına Temsil Etmektedir"

Yargıtay Başkanı Cirit: "Ülkemiz dünyanın vicdanını tek başına temsil etmektedir"KONYA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye'nin dünyanın vicdanını tek başına temsil ettiğini, bunun iyilik adına geleceğe güvenle bakmamıza yol açtığını söyledi.

Yargıtay Başkanı Cirit: "Ülkemiz dünyanın vicdanını tek başına temsil etmektedir"



KONYA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye'nin dünyanın vicdanını tek başına temsil ettiğini, bunun iyilik adına geleceğe güvenle bakmamıza yol açtığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 4. düzenlenen ve Konya'da 'Hukuk Kampı' ismiyle çeşitli etkinliklerle devam eden Tematik Kış Kampı'nın kapanış programı gerçekleştirildi. 21-25 Ocak tarihleri arasında Erzurum, Trabzon, Rize, Yalova, Kocaeli, Osmaniye, Kırıkkale ve Konya olmak üzere 7 ilden KYK yurtlarında kalan toplam 150 üniversite öğrencisiyle düzenlenen Tematik Kış Kampı'nın kapanış programında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Hukuk Fakültelerinde okuyan gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Hukuk, adalet ve vicdan konulu bir konferans veren Cirit, "İnsan ve diğer yaratılanlar arasında yaratılıştan gelen temel fark akıldan ziyade adalet duygusudur. Adaletin toplumla devlet arasındaki manevi bağdır. Büyük medeniyetler adaletle yükselmişler ve adalet güneşinin sönmesiyle yok olup gitmişlerdir. Tarih boyunca bizler 16 tane imparatorluk düzeyinde devlet, 300'e yakın da küçük devlet kurduk. Bu millet, devlet kurma yeteneği olan bir millet. Çok kolay bir şekilde teşkilatlanıp devlet kurabiliyor. Bunlar adalet ideali üzerine yükselmişlerdir. Çünkü adalet ideali üzerine yükselmeseler kısa ömürlü devletler olurdu. Tarih boyunca bu başarıyı gösterebilmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet, 'Aklı öldürürsen ahlak ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün de devlet ölür' demek suretiyle devletin bekasıyla adalet arasındaki doğrudan bağı vurgulamıştır. Adalet insanoğlunun en eski özlemlerinden birisidir. Bu nedenle aynı zamanda felsefenin de en eski konularından birisini oluşturmaktadır. Peki nedir adalet? Zulmün zıttı olan adalet, herkese hakkını vermektir. Çoğu zaman hak kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Bize göre adalet, kavramını doğrudan yüce yaratıcıdan alır. İnsanı insan yapan tüm erdemler adaletten doğar" şeklinde konuştu.

"Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafı aslında insanlığın 21. yüzyılda terk ettiği vicdanının resmidir"

Akıl gibi adalet duygusunun da Allah'ın bir armağanı olduğunu söyleyen Cirit, ancak doğruyu yanlıştan ayırma becerisi ve adalet duygusunun sadece insana ait olduğunu kaydetti. 21. yüzyılda vicdan kavramının iyi uygulanamadığını dile getiren Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Genel olarak, vicdan olarak isimlendirdiğimiz bu duygu hak ve adalet bilinciyle birlikte merhamet, sevgi, şefkat gibi duygular da içermektedir. Tabii burada aklımıza gelen 'vicdan nedir?' sorusu. İnsanın görgü ve bilgileriyle kendilerinin yargılama gücü olarak tanımlayabileceğimiz vicdan kavramının günümüzde iyi bilindiğini ve uygulandığını söylemek güçtür. Yakın çevremizde ve dünyada yaşanan sonu gelmeyen çatışmalar, savaşlar, yüzlerce göçmenin batan tekneleri ve kıyıya vurmuş cesetleri, açlık, yoksulluk ve çocuk yaştaki askerlerin görüntüleri bu yüzyılda vicdandan ne kadar uzaklaşıldığını göstermektedir. Kırmızı tişörtü, kısa pantolonu, minik ayakkabısıyla Bodrum sahilinde yüz üstü yatan ve hepimizin hafızalarında yer alan Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafı aslında insanlığın 21. yüzyılda terk ettiği vicdanının resmidir. Bu konuda Türkiye'nin aldığı sorumluluk ve Türk halkının yapmış olduğu maddi ve manevi fedakarlıklar, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerine bir vicdan dersi niteliğindedir. Bugün ülkemiz dünyanın vicdanını tek başına temsil etmektedir. İyilik adına geleceğe güvenle bakmamıza yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konferansı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Yargıtay Başkanı İsmail, Rüştü Cirit, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Gülay Samancı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcılar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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