Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının insan haklarını koruma işlevini güçlendirmek biz yargı...
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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye çıkması Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması İZMİR - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:37 Kaynak: AA
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye çıkması
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması İZMİR - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'nda konuştu. (1)
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