Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi - Son Dakika

Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi

6 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ankara'dan Bursa'ya geldiği sırda İnegöl'de köfte molası verdi.

Yargıtay başkanı İnegöl'de köfte molası verdi, System.String[]

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ankara'dan Bursa'ya geldiği sırda İnegöl'de köfte molası verdi.


Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bir dizi program için Ankara'dan Bursa'ya geldi. Bursa'ya geçmeden önce İnegöl'de mola veren Cirit'i Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç karşıladı. İnegöl'de köfte molası veren Cirit daha sonra inegöl protokolüyle birlikte de Deydinler Mahallesinde bulunan Dr. Emin Acar'ın mezarını ziyaret edip dua etti. Cirit daha sonra İnegöl'den ayrılarak Bursa'ya gitti. - BURSA

Yargıtay Başkanı, İnegöl, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:54 Kaynak: İHA
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