Yargıtay başkanı ismail rüştü cirit, 'iş kanunu ve yargıtay uygulaması' kitabının tanıtımında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay başkanı ismail rüştü cirit, 'iş kanunu ve yargıtay uygulaması' kitabının tanıtımında... - Son Dakika

Yargıtay başkanı ismail rüştü cirit, 'iş kanunu ve yargıtay uygulaması' kitabının tanıtımında...

6 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 'İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması' kitabının tanıtımında konuştu.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 'İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması' kitabının tanıtımında konuştu

Yargıtay başkanı ismail rüştü cirit, 'iş kanunu ve yargıtay uygulaması' kitabının tanıtımında...

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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