Yargıtay başkanı ismail rüştü cirit, 'iş kanunu ve yargıtay uygulaması' kitabının tanıtımında... - Son Dakika

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Yargıtay başkanı ismail rüştü cirit, 'iş kanunu ve yargıtay uygulaması' kitabının tanıtımında...
6 saat önce
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 'İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması' kitabının tanıtımında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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