Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı: Türkiye'ye hayırlı olsun

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2022-2023 Adli Yılı'nın tüm yargı çalışanları ile Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akarca, Yargıtay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak, adaletin hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde tesis edilmesi için fedakarca görev yapan, başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, adalet sistemimiz içerisindeki tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."