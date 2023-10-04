Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Haberler.com'a çok özel açıklamalar - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Haberler.com'a çok özel açıklamalar

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca\'dan Haberler.com\'a çok özel açıklamalar
Son Güncelleme: 04.10.2023 12:19

Yargıtay binasında Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'u misafir eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa tartışmaları da dahil olmak üzere birçok konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni anayasa tartışmalarının alevlendiği şu günlerde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Yargıtay binasında ilk kez böyle bir röportaj verdiklerini ifade eden Akarca, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini ifade etti.

Sık yapılan kanun değişikliklerinin toplumda bir kafa karışıklığına ve kargaşaya yol açtığını vurgulayan Akarca, "Toplumun ihtiyaçları iyi tespit edilmeli, iyi analizlere tabi tutulmalı ve kanunların nasıl yapılacağı bir esasa bağlanmalı. Yoksa her değişiklikte, her ihtiyaçta toplumun gerçekten de ihtiyaçlarını tam karşılayamayan kanunlarla karşılaşabiliyoruz. Ben Türkiye'de bir yasa enflasyonu olduğunu düşünüyorum. Bu yasa enflasyonun önlenmesi gerekiyor. Toplumun ihtiyaçlarını ve toplumun düzenini sadece yasa çıkararak gideremeyiz" dedi.

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Son Dakika Hukuk Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Haberler.com'a çok özel açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Haberler.com'a çok özel açıklamalar - Son Dakika
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