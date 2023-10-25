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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:59

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, Türk Devletleri Başsavcılık makamları işbirliğiyle gerçekleştirilen ''Uluslararası Adli Yardım Konusunda Ülkelerdeki Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları'' konulu Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şûrasına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcılarını kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şûrasına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcılarını kabul etti.

"TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİ TARİHE NOT DÜŞÜLECEK"

Kabulde Başkan Akarca, Türk dünyasının birliği, beraberliği ve birlikte yaşama arzusunun tarihe not düşüleceğini ve bu sayede siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra hukuki iş birliğinin de güçleneceğini ifade etti. Akarca; karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla adalet alanında oluşturulacak olan sinerjinin tüm Türk dünyası için de itici bir güç olacağına değinerek gerçekleştirilen ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti

YARGITAYIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde, Yargıtayın yapısı, işleyişi ve reform çalışmaları hakkında bilgilendirme ve sunum yapılmasının ardından heyete hediye takdiminde bulunuldu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti

YARGITAYDAN ÖNEMLİ İSİMLER DE YER ALDI

Kabulde; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akarca, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılarını kabul etti - Son Dakika
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