Yargıtay Başkanlar Kurulundan tarih gezisi - Son Dakika
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Yargıtay Başkanlar Kurulundan tarih gezisi

6 saat önce

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Bilecik'e gelen daire başkanları ile üyeleri, kentteki tarihi mekanları ziyaret etti.

Yargıtay Başkanlar Kurulundan tarih gezisi, System.String[]

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Bilecik'e gelen daire başkanları ile üyeleri, kentteki tarihi mekanları ziyaret etti.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından karşılanan Yargıtay Birinci Başkan Vekili Abdulhalik Yıldız ve daire başkanları ile üyeleri, ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Yargıtay Birinci Başkan Vekili Yıldız ziyaret defterine yazdığı yazıda, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı kapsamında Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etme imkanı bulduklarını ifade etti. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izleyen heyet, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinin ardından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini de gezerek rehberlerden bilgi aldı. - BİLECİK

Yargıtay, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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