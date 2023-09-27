Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap - Son Dakika

Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap

Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri\'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap
Son Güncelleme: 27.09.2023 13:24

Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri Barış Kaba yayınladığı bir mesajla Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in kabulüne yönelik çıkan iftira niteliğindeki habere cevap verdi. Kaba mesajında ''Adli yargının tepe noktasındaki köklü bir kuruluş ve mensuplarına yapılan mesnetsiz ithamlarla yargı ve yargı camiasını yıpratmanın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı aşikardır'' dedi.

Bazı haber kanallarında ve internet haber sitelerinde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i kabulü farklı bir şekilde yorumlanarak Ayhan Bora Kaplan davası ile ilişkilendirilmeye çalışıldı. Rutin bir kabul olan bu ziyaretin çirkin bir iftiraya kurban edilip haberleştirilmesi sonrası Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri Barış Kaba'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kaba, açıklamasında çirkin iftirayı atanlara ders niteliğinde mesajlar verdi.

"İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ YORUMLARI KINIYORUM"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya yönelik iftira niteliğindeki haberlere yanıt veren Kaba, "Bazı yazılı, görsel, sosyal ve internet medya organlarında paylaşılan Yargıtay Başkanımız Sayın Mehmet Akarca'nın Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Engin Dinç'in kabulünü konu alarak mesnetsiz iddialar ve iftira niteliğindeki yorumları kınıyorum. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın söz konusu kabulü, diğer devlet erkânının da her daim yaptığı gibi, devletin her kademesinden, yargı ve kamu bürokratları ile gerçekleştirdiği rutin kabullerden biridir" ifadelerine yer verdi.

"YARGI VE YARGI CAMİASINI YIPRATMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ"

Yapılan haberlerin gazetecilik mesleğinin ilke ve etik kuralları ile bağdaşmadığını vurgulayan Kaba, "Bir nezaket ziyareti şeklinde gerçekleşen görüşmenin 'hukuksuz, etik dışı, soruşturma dosyasına el atma' gibi yorum ve iddialar şeklinde haberleştirilmesinin bir basın mensubu olarak üzüntüyle karşılıyorum. Her meslekte olduğu gibi gazetecilik mesleğinin de ilke ve etik kurallarının olduğunu hatırlatmak isterim. Habercinin sanki o an oradaymış ve konuşmalara şahit olmuşçasına manipüle etme kastıyla haberleştirerek 'kulis haber' kisvesine sığınarak haberleştirmek medya etiği ile bağdaşmaz. Adli yargının tepe noktasındaki köklü bir kuruluş ve mensuplarına yapılan mesnetsiz ithamlarla yargı ve yargı camiasını yıpratmanın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı aşikârdır" dedi.

İşte Barış Kaba'nın o paylaşımı;

Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap

Hukuk, 3. Sayfa, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri'nden Mehmet Akarca hakkındaki iftira haberlere cevap - Son Dakika
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