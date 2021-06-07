Yargıtay Başkanlığı Personel Alım Duyurusu - Son Dakika

Yargıtay Başkanlığı Personel Alım Duyurusu

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2.

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin ilana ulaşmak için tıklayınız. Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı Sözleşmeli Personel İlanı Yargıtay Başkanlığı İşçi İlanı

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi

Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın

Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok

Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor