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Yargıtay Başsavcılığı kapatma istemli HDP iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi - Son Dakika
BBC

Yargıtay Başsavcılığı kapatma istemli HDP iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi

07.06.2021 18:30
Yargıtay Başsavcılığı kapatma istemli HDP iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi, System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.

İddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için 17 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sunmuştu.

"HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtilen iddianame için Anayasa Mahkemesi tarafından raportör görevlendirilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bu iddianameyi eksik bulmuştu.

AYM iade etmişti

AYM, iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmiş, karar oy birliğiyle alınmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karara tepki göstermiş ve "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" demişti.

İade kararı, "partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasa'nın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen 'odak olma' fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı" tespitine dayanıyordu.

AYM Genel Kurulu, iddianamede Anayasa'nın parti kapatmayı düzenleyen 68. ve 69. maddelerinde "terör örgütünün odağı olma" suçlamasının yer aldığına, bu iddianın da kişilerin eylemlerine dayandırıldığına, ancak partiyle ilişkilendirilmediğine hükmetmişti.

AYM ayrıca, iddianamenin parti kapatmaya ilişkin yargılama usullerine de aykırı olduğu görüşüne yer vermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eksikleri tamamlayarak iddianameyi AYM'ye sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak.

AYM Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Yargıtay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yargıtay Başsavcılığı kapatma istemli HDP iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi - Son Dakika Dünya

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