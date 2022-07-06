Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndaki görüşmede Şahin ve Frank'ın yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu , savcılar Bahattin Azizağaoğlu, Ömer Kara , İlknur Altuntaş ile Almanya Federal Başsavcı Kabine Başkanı Wolfram Nettersheim de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başsavcısı Şahin, Almanya Federal Başsavcısı ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika

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