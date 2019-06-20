Son Dakika Haberleri: Yargıtay Birinci Başkanı Cirit: "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına...
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Yargıtay Birinci Başkanı Cirit: "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına...

1 saat önce

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
Yargıtay Birinci Başkanı Cirit: Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:39 Kaynak: AA
İsmail Rüştü Cirit, Güncel
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