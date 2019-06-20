Yargıtay Birinci Başkanı Cirit: "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına...
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Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:39 Kaynak: AA
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