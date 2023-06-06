Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Öznur Kakillioğlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Öznur Kakillioğlu oldu

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Öznur Kakillioğlu oldu

06.06.2023 16:55

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda, aynı daire üyesi Öznur Kakillioğlu, Birinci Hukuk Dairesi Başkanı olarak seçildi. Kakillioğlu'nun kariyeri ve eğitimi hakkında bilgi verilen haberde, Yargıtay'ın yaptığı açıklama da yer aldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda aynı daire üyesi Öznur Kakillioğlu, Birinci Hukuk Dairesi Başkanı oldu.

YARGITAY'IN AÇIKLAMASI

Yargıtay tarafından yapılan açıklamada "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 06.06.2023 tarihinde yapılan seçim sonucunda Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Öznur Kakillioğlu seçilmiştir. Saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÖZNUR KAKİLLİOĞLU KİMDİR?

19.01.1968 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Keçiören Lisesini bitirdi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Ankara ve Antalya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kakillioğlu; sırasıyla Tokat/ Zile, Mardin/ Savur, Aksaray/ Sarıyahşi Hâkimliği ve Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen Kakillioğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında "Kişisel Sağlık Verilerinin Hasta Mahremiyeti Çerçevesinde Korunması ve Mobil Sağlık Uygulamaları (E-Nabız ve HES Kodu)" konulu çalışmasıyla yüksek lisans yaptı.

Türkiye Adalet Akademisinde "Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptal-Tescil-El Atmanın Önlenmesi" derslerini verdi. Evli ve 2 çocuk annesi.

19.10.2012 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Öznur Kakillioğlu, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 06.06.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Öznur Kakillioğlu oldu
YORUMLAR
500

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Öznur Kakillioğlu oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu
17:39 Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi
17:35 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik
17:30 İbrahim Kalın MİT Başkanlığı görevini devraldı
17:28 Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı için Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi
17:22 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına karar verdik
17:20 Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları aşk mı yaşıyor? İlk ağızdan cevap geldi: Sevgili değiliz
17:18 İbrahim Kalın MİT Başkanlığı görevini devraldı
17:07 Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları aşk mı yaşıyor? İlk ağızdan cevap geldi
17:10 Volkan Demirel: Fenerbahçe ile 2008'de bu duygunun en yükseğini yaşadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2023 18:24:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı Öznur Kakillioğlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement