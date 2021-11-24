Yargıtay, Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezasını onadı - Son Dakika

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce onandı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan sanık Arduç cezasını, sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.

Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Özgür Arduç'a, kendisini yakalamak isteyen polis memurlarına yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafındanÖzgür Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek. - ORDU