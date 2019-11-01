Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a FETÖ üyeliğinden verilen 13 yıl 6 ay...
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a FETÖ üyeliğinden verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:24 Kaynak: AA
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a FETÖ üyeliğinden verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
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