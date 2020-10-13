Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ... - Son Dakika

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ...
13.10.2020 14:55
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. - ANKARA
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