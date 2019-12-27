Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali... - Son Dakika

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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali...
6 saat önce
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.
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