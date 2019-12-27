Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali... - Son Dakika

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali...

6 saat önce

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali..., System.String[]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ'den verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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