Son Dakika Haberleri: Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e...
Son Dakika Güncel Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e...

7 dakika önce

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e..., System.String[]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.

Mehmet Çelik, Danıştay, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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