Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında verilen cezaları onadı - Son Dakika

YARGITAY Ceza Genel Kurulu, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili yargılanan 54 sanıktan 18 sanığa verilen cezaları onadı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ocak 2014'te ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014'te MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak' suçundan yürütülen soruşturmada, olaya karışan 54 kişi hakkında dava açıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi 'nde görülen ve 28 Haziran 2019'da karara bağlanan 54 sanıklı davanın temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararları ile 24 sanık hakkındaki beraat kararlarının onanmasına karar verdi. Kurul, 3 sanık hakkındaki hükme bozma kararı verirken, 9 sanık yönünden ise dosyayı ayırdı. Kurul ayrıca tüm sanıklar hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme' suçundan verilen beraat kararlarına ilişkin ise temyiz taleplerinin reddine hükmetti.Buna göre, kurul, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık 'a 'devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme' suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 7 yıl, 'FETÖ üyeliği'nden 10 yıl 6 ay olmak üzere verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu 'na 'devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme' suçundan 4 yıl 2 ay, bu belgeleri açıklama suçundan 5 yıl 10 ay, 'FETÖ üyeliği'nden ise 10 yıl olmak üzere verilen toplam 20 yıl hapis cezası da onandı. Kurul, aynı suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen eski Adana Başsavcı Vekili Ahmet Karaca , 26 yıl hapis cezası verilen eski Özel Yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı , 20 yıl 5 ay hapis cezası verilen eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay hakkındaki hükümlerin de onanmasına karar verdi.

Eski Özel Yetkili Adana savcısı Özcan Şişman'a 'devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme' suçundan 5 yıl 3 ay ve 'FETÖ üyeliği'nden 12 yıl olmak üzere verilen toplam 17 yıl 3 ay hapis ile dönemin Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu'na 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'FETÖ üyeliği'nden ise 11 yıl 3 ay olmak üzere verilen toplam 15 yıl 9 ay hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklar Gökhan Bakışkan, Hakan Kaplan, Hüseyin Özmen, Önder Kır, Hakan Gencer, Orhan Şahin, Mehmet Fırat, Bekir Karataş, İbrahim Aslan, Gültekin Menge ve Yasin Yalçınkaya hakkındaki cezalar da onandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanıklar Halil İbrahim Köse, Mahmut Özcan ve Hayati Özcan hakkında verilen kararların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temyizi doğrultusunda bozulmasına hükmetti.