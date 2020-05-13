Yargıtay, çocuk işçinin ölümünde verilen cezayı az buldu - Son Dakika

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 14 yaşındaki çocuğun, çalıştırıldığı çiftlikte temizliğini yaptığı tavuk yıkama kazanına düşerek ölümü nedeniyle iş yeri sahibine verilen cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Manisa'daki bir çiftlikte çalışan 14 yaşındaki çocuk, temizliğini yaptığı, kesilen tavukların yıkandığı kazanın içine düşerek yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine açılan davada Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi, işletme sahibini "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanık hakkındaki cezayı az bularak, yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, "İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre olayın meydana geldiği "kümes hayvanları yetiştiriciliği" iş kolunda faaliyet gösteren çiftliğin tehlikeli sınıfta yer aldığı belirtildi.

"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik"te çocuk işçilerin çalıştırılacağı iş kollarının belirlendiği ifade edilen kararda, bunlar arasında çalışan bir makinenin temizlik işinin bulunmadığı bildirildi.

Sanık tarafından henüz 15 yaşını bitirmemiş çocuk işçi sınıfında bulunan maktulün yasak olmasına rağmen tehlikeli işler kapsamında yer alan işte çalıştırılmasına göz yumulduğu aktarılan kararda, yeterli denetim ve kontrol mekanizmasının da kurulmadığı, bu nedenlerle "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu kaydedildi.

Kararda, bilinçli taksir hükümleri uygulanarak sanık hakkındaki ceza artırılmadan eksik ceza tayiniyle hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun, "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.