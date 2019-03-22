Son Dakika Haberleri: Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında, Fetö'nün Suikast Timine Verilen...

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında, Fetö'nün Suikast Timine Verilen...

1 saat önce

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında, Fetö'nün Suikast Timine Verilen..., System.String[]
Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:30 Kaynak: AA

Yargıtay, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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