Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında, Fetö'nün Suikast Timine Verilen...
1 saat önce
Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.
Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:30 Kaynak: AA
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