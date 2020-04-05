Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu seçildi - Son Dakika

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu seçildi
1 saat önce
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu'nun seçilmesine ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu'nun seçilmesine ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30. ve 32. Maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu seçildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:33 Kaynak: İHA
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