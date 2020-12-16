Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi

16.12.2020 12:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi, System.String[]

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, evinin önünde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, evinin önünde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

YARGITAY, BAŞSAVCILIĞI KARARIN ONANMASINI İSTEDİKararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğname hazırlandı.

Başsavcılık, temyiz başvurusunda kararı verecek olan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede, Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istendi.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren'in katiline verilen cezanın onanmasını istedi - Son Dakika


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