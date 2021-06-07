Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı , HDP'nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. Partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi. - ANKARA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı , HDP'nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi 'ne (AYM) dava açtı.

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