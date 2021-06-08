Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik partisine yeniden kapatma davası açtı. İddianame anayasa mahkemesine gönderildi. İlk iddianame 17 Mart'ta hazırlanmış anayasa mahkemesi de ilk incelemesini 31 Mart'ta yapmıştı.

Dosyadaki eksiklikler nedeniyle iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oy birliğiyle karar verilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı o eksiklikleri giderdi. Yeniden hazırlanan iddianame bir kez daha anayasa mahkemesine gönderildi. 850 sayfalık iddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak isteniyor. Ayrıca HDP'nin banka hesabına tedbir konulması da talep ediliyor.

İddianamede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in kapatma isteminin gerekçeleri de yer alıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye açtığı kapatma davasının ardından Anayasa mahkemesi ilk olarak raportör görevlendirecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görevlendireceği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak başkanlığa sunacak.

Kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP'ye gönderilerek usül ve esasa ilişkin savunmaları alınacak. Bütün bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi-belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Zühtü Arslan, toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Kapatma yönünde karar çıkması için yüksek mahkemenin 15 üyesinden 10'unun evet oyu vermesi gerekiyor.

(İHA)