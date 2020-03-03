Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcı Kiraz'ı şehit edenlerin cezalarının onanmasını istedi - Son Dakika

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklara verilen cezaların onanması istendi.

Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında şehit edilmesine ilişkin davanın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince ele alınmıştı.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemece 2 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı suçtan verilen 42'şer yıl, 3 sanığa da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Kararın bu 5 sanık yönünden temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.

Başsavcılık, dosyayla ilgili tebliğnamesini hazırlayarak Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

Tebliğnamede, sanıklar Murat Canım, Mustafa Koçak, Cengiz Özel, Deniz Özel ve Mithat Öztürk'e verilen hapis cezalarının onanması istendi.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Dosyayla ilgili son sözü söyleyecek Yargıtay 16. Ceza Dairesince dosyaya öncelik verildi. Daire, sanıklarla ilgili kararını daha sonra verecek.

Yerel mahkeme süreci

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet bu sanıkları ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası vermişti. Sanık Deniz Özel ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haklarında daha kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyaları ayrılmıştı.