Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin... - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin...

7 saat önce

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin..., System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.

Kiraz, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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