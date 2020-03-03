Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin... - Son Dakika

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin...
7 saat önce
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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