Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18...
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:22 Kaynak: AA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi
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