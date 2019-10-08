Son Dakika Haberleri: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18...
Son Dakika Güncel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18...

1 saat önce

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18..., System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi

Ömer Halisdemir, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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