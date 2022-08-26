HDP kapatma davasında iddianame tebliğ edilemeyenlere ilişkin ilan Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

HDP kapatma davasında iddianame tebliğ edilemeyenlere ilişkin ilan Resmi Gazete'de

26.08.2022 10:30
HDP kapatma davasında iddianame tebliğ edilemeyenlere ilişkin ilan Resmi Gazete'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada partinin kapatılmasını gerektiren beyan ve eylemlerde bulundukları ileri sürülen ve adreslerinde bulunamadıkları için iddianame iletilemeyen 26 kişiye,15...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada partinin kapatılmasını gerektiren beyan ve eylemlerde bulundukları ileri sürülen ve adreslerinde bulunamadıkları için iddianame iletilemeyen 26 kişiye,15 gün sonra iddianame tebliğ edilmiş sayılacak.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açtığı davanın 2 Eylül 2021'deki inceleme toplantısında, iddianamede partinin kapatılmasını gerektiren beyan ve eylemlerde bulundukları öne sürülenlere, istedikleri takdirde yazılı savunmalarını yapabilmeleri için iddianamenin kendileriyle ilgili bölümlerinin tebliğ edilerek bu tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar ve iddianamenin, Tebligat Kanunu hükümlerine göre 26 kişiye adreslerinde tebliğ edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen ilanda, "Mahkemeye başvurmaları halinde kendilerine ayrıca verilecek olan söz konusu kararın ve iddianamenin, anılan Kanun hükümleri uyarınca adı geçen kişilere bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur." ifadelerine yer verildi.

İddianame ve savunması için süre verilmesine yönelik kararın 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kişiler şöyle:

"Arife Köse, Nursel Aydoğan, Mustafa Sarısülük, Gülçin İsbert, Dilek Öcalan, Hatice Büşra Kuyun, Cuma Ali Kaya, Ayşe Merva Aytemür, Mehmet Tarhan, Mehtap Metin, Hüseyin Koçak, Bayram Yılmaz, Sibel Yiğitalp, Sabri Batur, Demir Çelik, Ziya Pir, Remziye Tosun, Nadire Kılıç, Tuna Aydın, Filiz Koçali, Yüksel Akgün, Hatice Altınışık, Enise Çoban Güneyli, Leyla Balkan, Nuri İşbilir, Serhat Göze."

YORUMLAR
500
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de 446 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 446 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP kapatma davasında iddianame tebliğ edilemeyenlere ilişkin ilan Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:41:28. #1.13#
SON DAKİKA: HDP kapatma davasında iddianame tebliğ edilemeyenlere ilişkin ilan Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement