Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesi: (4) - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırladığı 609 sayfalık iddianamede, partinin tüm enerjisini PKK/KCK silahlı terör örgütüyle birlikteliğine harcadığı belirtildi.

İddianamede, davalı partinin genel başkanından üyesine kadar görev yapmış veya yapmakta olan partililerin bugüne kadar ısrarla PKK'ya "terör örgütü" ve onun aktif olarak bölücü yıkıcı eylemlerine katılan elemanlarına da "terörist" diyemedikleri vurgulandı.

Bunun aksine bölücü yıkıcı silahlı terör örgütü için "tabanımız, muhatap alınması gereken bir örgüt, halk özgürlük hareketi, demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren bir örgüt, mazlum bir halkın öfkesi, umudu, sığınağı" gibi ifadeler kullanıldığı kaydedilen iddianamede, etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinin de "şehit" olarak adlandırıldığı aktarıldı.

"Terör örgütünün gölgesi altında siyasi çıkar elde etmeye çalışmıştır"

HDP'nin, terör örgütünün vesayeti altında ve onun talimatları doğrultusunda hareket ettiği, seçimlere de terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girdiği tespiti yapılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Davalı parti zaman zaman PKK-KCK ile iş birliği altında zaman zaman ise onun direktifleri doğrultusunda yaptığı faaliyetleri, açıklamaları, gerçekleştirdiği eylemleri meşrulaştırmak için aldığı oylara sığınmış ve tüm enerjisini PKK/KCK silahlı terör örgütüyle birlikteliğine harcamıştır. Ne yazık ki bir siyasi partiden beklenen bağımsız bir politika üretememiş, 'Kandil'in' ve 'İmralı'nın" dayattığı politikaları hayata geçirme konusunda kendini görevli addetmiş ve silahlı terör örgütünün gölgesi altında siyasi çıkar elde etmeye çalışmıştır. Davalı partililer kendi deyimleri ile sırtlarını PKK'ya dayamışlardır. PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın 'PKK olmasa HDP yüzde 5 oy alamaz' sözü de bu hususu doğrulamaktadır."

İddianamede, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden bir kısım evraktan, gerek partinin merkez organlarında gerekse teşkilat kademelerinde görev alan partililerin adli sicil kayıtlarının incelendiğine işaret edildi.

Bu incelenme sonucu, "Devletin güvenliğine karşı suçlar", "Kamu barışına karşı suçlar" ve "terör suçları" gibi suçlardan hüküm giymiş çok sayıda kişinin parti üyesi yapıldığı ve bu kişilerin değişik parti kademelerinde göreve getirildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Bu suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanların partiye üye kaydedilmesi ve partinin değişik kademedeki teşkilatlarda göreve getirilmiş olmasının tesadüfi olmadığına işaret edilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacına yönelik bilinçli bir kadrolaşmanın ürünüdür ve parti üzerinde terör örgütünün ne kadar etkin olduğunun açık bir göstergesidir. Neredeyse bahsedilen suçlardan adli sicil kaydı bulunmayanlara gerek genel merkez gerekse teşkilat kademelerinde görev verilmesinden imtina edilmiştir.

Davalı partinin genel başkanı dahil merkez organlarında, taşra teşkilatında, belediyelerde görevli yöneticilerinin ve milletvekillerinin her fırsatta PKK'lı teröristleri öven, onları yücelten ve ülkenin bir bölgesini 'Kürdistan' olarak göstermeye yönelik ifadelerinin gayesinin halkı kin ve düşmanlığa sevk edip kargaşa ortamı yaratmaya yönelik olduğu ve bu şekilde terör örgütünün amacına hizmet ettiği aşikardır."

(Sürecek)